Шмыгаль встретился с Сырским, готовят новые поставки вооружения ВСУ
Министр обороны Денис Шмыгаль встретился с главнокомандующим генералом Александром Сырским и обсудил планы по поставкам вооружения для Сил обороны. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.
На встрече также присутствовал начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов.
Участники обсудили ситуацию на фронте, повышение оборонной самостоятельности Украины и потребности военных.
"Готовим новые поставки вооружения для наших защитников, в том числе при поддержке международных партнеров", – сообщил Шмыгаль.
Также речь шла о наращивании оборонного потенциала Украины на фоне российского наступления.
"Важно, чтобы любые наступательные попытки врага разбивались о мощь украинской армии", – написал министр обороны.
- Верховная Рада назначила бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля новым министром обороны 17 июля.
- 18 июля Шмыгаль провел первое совещание в качестве министра обороны со своими заместителями, а также встретился с президентом Зеленским.
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