Шмыгаль встретился с Сырским, готовят новые поставки вооружения ВСУ

Александр Сырский, Денис Шмыгаль и Андрей Гнатов (Фото: Telegram Дениса Шмыгаля)

Министр обороны Денис Шмыгаль встретился с главнокомандующим генералом Александром Сырским и обсудил планы по поставкам вооружения для Сил обороны. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.

На встрече также присутствовал начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов.

Участники обсудили ситуацию на фронте, повышение оборонной самостоятельности Украины и потребности военных.

"Готовим новые поставки вооружения для наших защитников, в том числе при поддержке международных партнеров", – сообщил Шмыгаль.

Также речь шла о наращивании оборонного потенциала Украины на фоне российского наступления.

"Важно, чтобы любые наступательные попытки врага разбивались о мощь украинской армии", – написал министр обороны.