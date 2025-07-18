У Покровськ пробивалася ворожа ДРГ, але була знищена – Сирський

Головнокомандувач доповів президенту про оперативну ситуацію на фронті

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача ЗСУ)

У Покровськ Донецької області намагалася проникнути російська диверсійно-розвідувальна група, але була викрита і знищена Збройними Силами України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач доповів президенту Володимиру Зеленському про оперативну ситуацію на фронті.

"Головна увага – Покровському і Новопавлівському напрямкам, де наші воїни мужньо стримують посилений натиск та знищують російського агресора", – написав Сирський.

За його словами, окупанти продовжують використовувати тактику малих піхотних груп у спробах здобути Покровськ.

"Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону", – заявив генерал.

Сирський наголосив, що цього тижня має підстави особливо відзначити бойову роботу декількох підрозділів, що воюють на різних ділянках фронту.

На Покровському напрямку це Сили спеціальних операцій та 59 штурмова бригада Сил безпілотних систем.

На Новопавлівському напрямку – 5 штурмова бригада та підрозділи 225 окремого штурмового полку.