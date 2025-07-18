В Покровск прорывалась вражеская ДРГ, но была уничтожена – Сырский

Главком доложил президенту об оперативной обстановке на фронте

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего ВСУ)

В Покровск Донецкой области пыталась проникнуть российская диверсионно-разведывательная группа, но была обнаружена и уничтожена Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Главком доложил президенту Володимиру Зеленскому об оперативной обстановке на фронте.

"Основное внимание уделяется Покровскому и Новопавловскому направлениям, где наши воины мужественно сдерживают усиленное наступление и уничтожают российского агрессора", – написал Сырский.

По его словам, оккупанты продолжают использовать тактику небольших пехотных групп в попытках захватить Покровск.

"Сегодня вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в город, но была обнаружена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко обороняться", – заявил генерал.

Сырский подчеркнул, что на этой неделе у него есть основания особо отметить боевую работу нескольких подразделений, сражающихся на разных участках фронта.

На Покровском направлении это Силы специальных операций и 59-я штурмовая бригада Сил беспилотных систем.

На Новопавловском направлении действуют 5-я штурмовая бригада и подразделения 225-го отдельного штурмового полка.