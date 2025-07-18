В Покровск прорывалась вражеская ДРГ, но была уничтожена – Сырский
В Покровск Донецкой области пыталась проникнуть российская диверсионно-разведывательная группа, но была обнаружена и уничтожена Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
Главком доложил президенту Володимиру Зеленскому об оперативной обстановке на фронте.
"Основное внимание уделяется Покровскому и Новопавловскому направлениям, где наши воины мужественно сдерживают усиленное наступление и уничтожают российского агрессора", – написал Сырский.
По его словам, оккупанты продолжают использовать тактику небольших пехотных групп в попытках захватить Покровск.
"Сегодня вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в город, но была обнаружена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко обороняться", – заявил генерал.
Сырский подчеркнул, что на этой неделе у него есть основания особо отметить боевую работу нескольких подразделений, сражающихся на разных участках фронта.
На Покровском направлении это Силы специальных операций и 59-я штурмовая бригада Сил беспилотных систем.
На Новопавловском направлении действуют 5-я штурмовая бригада и подразделения 225-го отдельного штурмового полка.
- 18 июля новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль встретился с Сырским и обсудил планы по поставкам вооружения для Сил обороны. Новая поставка готовится.
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