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Источником коронавируса в Китае могли стать змеи

Источником коронавируса в Китае могли стать змеи - Фото
В аэропорту Малайзии мониторят температуру прибывающих пассажиров (Фото: Ahmad Yusni/ЕРА)
23.01.2020, 11:43

Если предположение китайских ученых подтвердится, это будет первым известным случаем, когда подобный вирус передается от рептилий

Коронавирус, унесший жизни уже 17 человек в Китае и заразивший несколько сотен, мог передаться людям от змей. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на группу китайских ученых.

Если предположение подтвердится, оно изменит представления о распространении и мутации вирусов, подобных SARS: это станет первым известным случаем передачи такого вируса от рептилий. Другие ученые в Китае оспаривают выводы коллег, подчеркивает издание.

В исследовании, опубликованном в Журнале медицинской вирусологии в среду, команда ученых из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя реконструировала физическую структуру вируса. Они утверждают, что обнаружили генетическое сходство одного из белков, входящих в состав вируса, с двумя видами змей: многополосым крайтом и китайской коброй. Оба этих вида водятся в Китае.

"Наше исследование предполагает, что змея - наиболее вероятное животное-носитель вируса", - заявили ученые.

  • Ко вчерашнему дню количество жертв коронавируса выросло до 17 человек.
  • В китайском городе Ухане, где зародился новый коронавирус, объявили карантин
  • Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин заявил, что коронавирус может мутировать и распространяться дальше. 

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