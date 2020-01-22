Смертельный вирус в Китае. Количество жертв выросло до 17 человек

Жители Уханя (Фото: EPA)

Количество смертельных случаев от нового китайского коронавируса в провинции Хубэй достигло 17-ти, а общее количество подтвержденных случаев возросло. Об этом сообщило гостелевидение Китая со ссылкой на правительство провинции, передает Reuters.

Провинция подтвердила 444 случая заражения коронавирусом, который появился в городе Ухане, по состоянию на 20:00 по местному времени 22 января.

Вирус распространился из Уханя в несколько провинций Китая, а также в США, Таиланд и Южную Корею. Власти Китая признают, что страна сейчас находится "на самой критической стадии" профилактики и контроля.

Сегодня в Министерстве здравоохранения Таиланда заявили , что 73-летняя гражданка Таиланда заразилась коронавирусом.

Неизвестный коронавирус , который провоцирует пневмонию, появился в Ухане. Китайские власти призвали людей не ездить туда.

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