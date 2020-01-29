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Во Франции азиаты жалуются на ксенофобию из-за вируса

Во Франции азиаты жалуются на ксенофобию из-за вируса - Фото
Фото: ЕРА
29.01.2020, 19:02

Одна из французских газет вышла с заголовками "Желтый сигнал тревоги" и "Желтая опасность?"

Французские азиаты жалуются в социальных сетях на проявления ксенофобии по отношению к ним из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщает ВВС.

Они используют хэштег JeNeSuisPasUnVirus (я не вирус).

Ранее об антиазиатском расизме сообщалось в Великобритании и других странах.

Во Франции протест начался с публикаций в местной газете Le Courier Picard, которая использовала такие заголовки как "Alerte jaune" (Желтый сигнал тревоги) и "Le péril jaune?" (Желтая опасность?) вместе с изображением китаянки в защитной маске. Издание уже принесло свои извинения.

Одна из азиаток, Кэти Тран, рассказала о случае в общественном транспорте города Кольмар (Эльзас). Она слышала, как мужчина, увидев приближающуюся азиатку, сказал своему приятелю: "Берегись, к нам идет китаянка".

"По дороге домой с работы мимо меня проехал мужчина на скутере, который велел мне надеть маску", - рассказала она в комментарии ВВС.

Другой пользователь написал: "Перестаньте спрашивать, опасны ли мы, когда мы кашляем, в то время как все окружающие делают это".

Шана Ченг, 17-летняя парижанка вьетнамского и камбоджийского происхождения, рассказала, как столкнулась с унизительными комментариями в парижском автобусе.

"Здесь китаянка, она собирается заразить нас, ей нужно идти домой", - услышала она слова одного из пассажиров. По словам девушки, люди смотрели на нее "с отвращением, как будто я была вирусом".

По ее словам, никто не заступился за нее, поэтому девушка принялась кашлять и сморкаться "чтобы сыграть на их страхах".

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. По состоянию на 29 января заразились 6057 человек, погибли - 132. LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости о вирусе.

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Китай франция ксенофобия расизм коронавирус
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