Новый коронавирус. Число жертв возросло до 170 человек

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В Китае за последние сутки скончались 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV, общее число жертв достигло уже 170 человек. Такие данные обнародовала в ночь на четверг, 30 января, Национальная комиссия здравоохранения Китая, сообщает Deutsche Welle.

Выявлены более 1700 новых случаев заболевания этой формой пневмонии. Всего в стране подтверждены уже 7711 случаев заражения.

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Подозрение на вирус есть еще в отношении 12167 граждан. Китайские власти также подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Тибете, который оставался единственной частью Китая, где вирус не был распространен.

За пределами Китая по состоянию на вечер 29 января зафиксированы более 50 случаев заболевания коронавирусом в ряде стран, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию. В Германии им заразились четыре человека.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

С 23 января в городах провинции Хубэй, очаге вспышки вируса, начали вводить карантин. Режим отличается в зависимости от решений властей конкретного города. В Ухане, в частности отменили рейсы отбывающих самолетов, автобусов и поездов.

По состоянию на утро 29 января в провинции Хубэй скончались еще 26 человек, инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV, число жертв вируса достигло 132 человек.

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