Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Новый коронавирус. Число жертв возросло до 170 человек

Новый коронавирус. Число жертв возросло до 170 человек - Фото
Фото: Su Yang/EPA
30.01.2020, 06:21

В Китае подтверждены 7711 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV

В Китае за последние сутки скончались 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV, общее число жертв достигло уже 170 человек. Такие данные обнародовала в ночь на четверг, 30 января, Национальная комиссия здравоохранения Китая, сообщает Deutsche Welle.

Выявлены более 1700 новых случаев заболевания этой формой пневмонии. Всего в стране подтверждены уже 7711 случаев заражения.

Читайте также: Китайский вирус пошел по миру. К чему готовиться Украине? Разбор

Подозрение на вирус есть еще в отношении 12167 граждан. Китайские власти также подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Тибете, который оставался единственной частью Китая, где вирус не был распространен.

За пределами Китая по состоянию на вечер 29 января зафиксированы более 50 случаев заболевания коронавирусом в ряде стран, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию. В Германии им заразились четыре человека.

Читайте хронику LIGA.netНовый коронавирус из Китая: все главные новости

Еще по теме
Напишите нам
Китай жертвы пневмония коронавирус 2019-nCoV
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 