Новый коронавирус. Число жертв возросло до 170 человек

В Китае за последние сутки скончались 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV, общее число жертв достигло уже 170 человек. Такие данные обнародовала в ночь на четверг, 30 января, Национальная комиссия здравоохранения Китая, сообщает Deutsche Welle.
Выявлены более 1700 новых случаев заболевания этой формой пневмонии. Всего в стране подтверждены уже 7711 случаев заражения.
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Подозрение на вирус есть еще в отношении 12167 граждан. Китайские власти также подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Тибете, который оставался единственной частью Китая, где вирус не был распространен.
За пределами Китая по состоянию на вечер 29 января зафиксированы более 50 случаев заболевания коронавирусом в ряде стран, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию. В Германии им заразились четыре человека.
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