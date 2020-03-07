Коронавирус. В Польше зафиксированы четыре новых случая

Фото: ЕРА

В Польше подтверждены четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 по состоянию на 6 марта, всего количество инфицированных возросло до пяти человек. Об этом сообщил на пресс-конференции в Варшаве министр здравоохранения Лукаш Шумовский, передает Укринформ.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"У нас четыре новых случая", - заявил Шумовский.

По словам министра, один из зараженных - это лицо, путешествовавшее на автобусе с первым больным коронавирусом в Польше, о заражении которого стало известно в среду. Двое других лиц, у которых подтвержден COVID-19, вернулись из Италии. Четвертый человек заразился в Великобритании.

Шумовский отметил, что все зараженные являются людьми молодого и среднего возраста, их жизни не угрожает опасность. Зараженные COVID-19 находятся в инфекционных больницах Вроцлава, Щецина и города Оструда на северо-востоке Польши.

Он добавил, что в Польше выполнено в среднем 600 тестов на выявление коронавируса.

По состоянию на 6 марта, более 6 000 человек в Польше находятся под санитарно-эпидемиологическим надзором, 92 человека - в инфекционных больницах, 490 - на домашнем карантине.

Министр призвал поляков сохранять спокойствие и действовать рационально, чтобы не вызвать паники и не дестабилизировать систему здравоохранения.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.

Читайте также: Коронавирус. Проверяют экипажи всех судов, которые заходят в порты: фото