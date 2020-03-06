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Коронавирус. Проверяют экипажи всех судов, которые заходят в порты: фото

Коронавирус. Проверяют экипажи всех судов, которые заходят в порты: фото - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
06.03.2020, 12:08

В Госпогранслужбе отметили, что подозрений на коронавирусную инфекцию COVID-19 у представителей суднокоманд по состоянию на сегодня не зафиксировано

​​Опрос граждан и бесконтактный скрининг температуры проводится не только в аэропортах и на пунктах пропуска на Донбассе, но и в украинских портах, поскольку судна направляются в Украину со всего мира, а экипажи в большинстве - иностранцы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Проверку проходит 100% суднокоманд, прибывающих в Мариупольский торговый порт.

В Госпогранслужбе уточнили, что перед началом проведения любых контрольных процедур на борт судна поднимаются врачи для скрининга температуры и проверки соответствующих санитарных деклараций всех членов экипажа.

Проверка на коронавирус в Мариупольском порту

Фото: dpsu.gov.ua

"Только после осуществления соответствующих мероприятий, когда врачи убедились, что на судне нет инфицированных - разрешается проведение контрольных мероприятий военнослужащими Донецкого пограничного отряда", - добавили в пресс-службе.

Меры касаются абсолютно всех судов, независимо от оценки риска в плане состава суднокоманды. Основная задача пограничников при осуществлении скрининга - контролировать и не допускать выхода моряков на берег до завершения проверки состояния их здоровья.

В случае выявления инфицированных меры контроля прекратятся, а лиц с подозрением на коронавирус, а также тех, кто с ними контактировал, изолируют.

На данный момент подозрений на COVID-19 у представителей суднокоманд не зафиксировано.

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Арина Толина
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