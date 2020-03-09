Коронавирус распространился на все страны Европейского союза

Первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, которая вызывает заболевание COVID-19, зафиксировали на Кипре. Об этом сообщает Reuters.
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Оба мужчины вернулись из-за границы. 25-летний зараженный приехал из Италии, а 64-летний инфицированный медик - из Великобритании.
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Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну назвал "прискорбным", что второй пациент, у которого появились симптомы заболевания 3 марта, сообщил властям о болезни лишь спустя пять дней. Это осложняет работу по установлению контактов инфицированного.
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