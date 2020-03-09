Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус распространился на все страны Европейского союза

Коронавирус распространился на все страны Европейского союза - Фото
Коронавирус в Италии (Фото: Matteo Bazzi/ЕРА)
09.03.2020, 19:41

Коронавирус обнаружили у двух пациентов на Кипре. Таким образом коронавирус зафиксирован во всех странах-членах ЕС

Первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, которая вызывает заболевание COVID-19, зафиксировали на Кипре. Об этом сообщает Reuters.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Оба мужчины вернулись из-за границы. 25-летний зараженный приехал из Италии, а 64-летний инфицированный медик - из Великобритании.

Читайте также: Шмыгаль утвердил усиленный план борьбы с коронавирусом: что в нем

Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну назвал "прискорбным", что второй пациент, у которого появились симптомы заболевания 3 марта, сообщил властям о болезни лишь спустя пять дней. Это осложняет работу по установлению контактов инфицированного.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • Наиболее сильный удар из европейских стран приняла Италия - там на карантин закрыли 26 провинцийПо состоянию на 8 марта Кипр оставался единственной страной ЕС, где не было коронавируса, предает Вестник Кипра.
  •  В Украине пока зафиксирован один случай заболевания COVID-19. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения коронавирусом. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

Смотрите также: Чеснок и кокаин не помогут. В ВОЗ развеяли мифы о коронавирусе


Шмыгаль утвердил усиленный план борьбы с коронавирусом: что в нем

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
ЕС кипр европейский союз коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 