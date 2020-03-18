Боится ли коронавирус высоких температур. Ситуация в Африке

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Пандемия коронавируса, похоже, не затронула Африку в том же масштабе, что Азию или Европу, но новые случаи продолжают появляться. Об этом сообщает ВВС.

Нигерия ввела запрет на въезд людей из 13 стран, наиболее пострадавших от коронавируса, Здесь зарегистрировано пять новых случаев заболевания.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса встретился с лидерами основных политических партий страны и призвал к солидарности в борьбе с коронавирусом. В стране подтверждено 116 случаев. Между тем, в Кейптауне более 1700 человек ждут разрешения покинуть круизное судно, после того как шесть человек с симптомами вируса были доставлены на берег для исследований.

Кения подтвердила еще три случая коронавируса, в результате чего их общее число достигло семи. Все инфицированные прибыли из-за границы.

Египет подтвердил, что два пациента с коронавирусом умерли, в результате чего общее число жертв достигло шести. Подтверждено 196 случаев заболевания.

Полуавтономный архипелаг Занзибара в Танзании подтвердил свой первый случай коронавируса. Материковая часть Танзании сообщила о трех случаях.

Тунис ввел комендантский час на 12 часов в день, чтобы попытаться обуздать распространение коронавируса. В стране подтверждено 24 случая заражения. По официальным данным, более 2000 путешественников находятся на карантине.

Буркина-Фасо объявила о первой смерти от COVID-19. Власти говорят, что пациентка в в возрасте 62 лет страдала сахарным диабетом. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Гане возросло до семи.

Китайские ученые недавно установили, что скорость распространения коронавируса зависит от температуры, быстрее всего он может распространяться при 8,72 градусах по Цельсию. В более теплых странах распространение болезни может быть замедленно, в отличие от стран с холодным климатом. Однако ученые подчеркивают, что само по себе увеличение температуры и влажности с приходом весны и лета не обязательно приведет к снижению темпов заражения, если не применять общественные меры по борьбе с эпидемией.

Сегодня в мире зарегистрировано 202 284 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 012 – летальные, выздоровели 82 813 человек.