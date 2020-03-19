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Глава ВОЗ советует Африке "проснуться" и готовиться к худшему из-за коронавируса

Глава ВОЗ советует Африке "проснуться" и готовиться к худшему из-за коронавируса - Фото
Тедрос Адханом Гебреес (Фото: EPA/Martial Trezzini)
19.03.2020, 15:55

Глава ВОЗ посоветовал Африке осознать угрозу, которую несет новый коронавирус

Африка должна "проснуться" и осознать угрозу, которую несет за собой распространение нового коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреес, сообщает BBC.

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"Африка должна проснуться, мой континент должен проснуться", - сказал он. 

Гебреес порекомендовал континенту изучить то, как распространение коронавируса ускорилось в других местах. Эксперты в области медицины предупреждают, что системы здравоохранения в странах Африки могут не выдержать нагрузки, если вирус начнет быстро распространяться, особенно в перенаселенных городских районах.

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Глава ВОЗ призвал ожидать, что "может произойти худшее" и избегать массовых мероприятий. 

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Владислав Сердюк
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