На украинских фермах собираются вакцинировать норок от коронавируса
Производители норкового меха хотят, чтобы вакцинация животных от COVID-19 прошла одновременно с человеческой
Украинские норковые фермы заявили о готовности прививать своих подопечных, когда разработчики подтвердят эффективность вакцин, говорится на сайте Ассоциации звероводов Украины.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что в Европе уже прошли доклинические исследования вакцин на хорьках, а сейчас тестирования проводят на кошках и собаках, которые тоже могут быть восприимчивы к вирусу.
В ближайшее время исследования, возможно, проведут и на норковых фермах. Ассоциация украинских звероводов, со своей стороны, уже приняла решение участвовать в них. По словам сотрудников ассоциации, планируется, что прививание норок будет происходить параллельно с вакцинацией людей.
- 20 мая 2020 года стало известно о первом случае заражения человека коронавирусом от норки в Нидерландах.
- В июле вспышка COVID-19 произошла на норковой ферме в Испании, владельцы решили уничтожить около 100 000 животных.
- 5 ноября аналогичная вспышка мутировавшего коронавируса случилась в Дании – крупнейший в мире производитель норкового меха заявил об уничтожении всей отрасли на ферме.
Читайте также: Угроза еще одной пандемии. Новый штамм коронавируса у норок обнаружен уже в шести странах
Комментарии