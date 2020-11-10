На украинских фермах собираются вакцинировать норок от коронавируса

Производители норкового меха хотят, чтобы вакцинация животных от COVID-19 прошла одновременно с человеческой

Украинские норковые фермы заявили о готовности прививать своих подопечных, когда разработчики подтвердят эффективность вакцин, говорится на сайте Ассоциации звероводов Украины.

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Отмечается, что в Европе уже прошли доклинические исследования вакцин на хорьках, а сейчас тестирования проводят на кошках и собаках, которые тоже могут быть восприимчивы к вирусу.

В ближайшее время исследования, возможно, проведут и на норковых фермах. Ассоциация украинских звероводов, со своей стороны, уже приняла решение участвовать в них. По словам сотрудников ассоциации, планируется, что прививание норок будет происходить параллельно с вакцинацией людей.

20 мая 2020 года стало известно о первом случае заражения человека коронавирусом от норки в Нидерландах.

В июле вспышка COVID-19 произошла на норковой ферме в Испании, владельцы решили уничтожить около 100 000 животных.

5 ноября аналогичная вспышка мутировавшего коронавируса случилась в Дании – крупнейший в мире производитель норкового меха заявил об уничтожении всей отрасли на ферме.

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Дарья Мостовая

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