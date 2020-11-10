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На украинских фермах собираются вакцинировать норок от коронавируса

10.11.2020, 12:02
На украинских фермах собираются вакцинировать норок от коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Производители норкового меха хотят, чтобы вакцинация животных от COVID-19 прошла одновременно с человеческой

Украинские норковые фермы заявили о готовности прививать своих подопечных, когда разработчики подтвердят эффективность вакцин, говорится на сайте Ассоциации звероводов Украины.

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Отмечается, что в Европе уже прошли доклинические исследования вакцин на хорьках, а сейчас тестирования проводят на кошках и собаках, которые тоже могут быть восприимчивы к вирусу.

В ближайшее время исследования, возможно, проведут и на норковых фермах. Ассоциация украинских звероводов, со своей стороны, уже приняла решение участвовать в них. По словам сотрудников ассоциации, планируется, что прививание норок будет происходить параллельно с вакцинацией людей.

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Дарья Мостовая
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