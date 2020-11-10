Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве и трех областях

Меньше всего инфицированных COVID-19 за сутки – Кировоградской и Луганской областях

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Киевской и Одесской областях. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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В Киеве выявлено 747 случаев коронавируса, в Житомирской, Киевской и Одесской областях – более 600 новых заболевших.

Меньше всего заболевших COVID-19 за сутки в Кировоградской и Луганской областях.

Динамика заболевания по областям:

Киев – 45 667 заболевших (747 за сутки);

Житомирская – 19 616 (646);

Киевская – 21 038 (628);

Одесская – 29 336 (608);

Запорожская – 14 693 (588);

Ивано-Франковская – 25 054 (560);

Львовская – 34 304 (550);

Харьковская – 44 466 (536);

Полтавская – 12 723 (519);

Хмельницкая – 20 328 (489);

Ровенская – 22 622 (482);

Сумская – 15 297 (434);

Закарпатская – 17 620 (428);

Черновицкая – 25 835 (424);

Донецкая – 14 578 (388);

Волынская – 16 821 (385);

Днепропетровская – 18 324 (359);

Херсонская – 5833 (275);

Николаевская – 10 787 (228);

Винницкая – 12 765 (199);

Черкасская – 10 919 (196);

Тернопольская – 22 389 (173);

Черниговская – 10 335 (171);

Луганская – 4643 (104);

Кировоградская – 3204 (62).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С 9 ноября в Украине вступили в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.

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Денис Юдин

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