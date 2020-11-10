Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве и трех областях
Меньше всего инфицированных COVID-19 за сутки – Кировоградской и Луганской областях
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Киевской и Одесской областях. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
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В Киеве выявлено 747 случаев коронавируса, в Житомирской, Киевской и Одесской областях – более 600 новых заболевших.
Меньше всего заболевших COVID-19 за сутки в Кировоградской и Луганской областях.
Динамика заболевания по областям:
Киев – 45 667 заболевших (747 за сутки);
Житомирская – 19 616 (646);
Киевская – 21 038 (628);
Одесская – 29 336 (608);
Запорожская – 14 693 (588);
Ивано-Франковская – 25 054 (560);
Львовская – 34 304 (550);
Харьковская – 44 466 (536);
Полтавская – 12 723 (519);
Хмельницкая – 20 328 (489);
Ровенская – 22 622 (482);
Сумская – 15 297 (434);
Закарпатская – 17 620 (428);
Черновицкая – 25 835 (424);
Донецкая – 14 578 (388);
Волынская – 16 821 (385);
Днепропетровская – 18 324 (359);
Херсонская – 5833 (275);
Николаевская – 10 787 (228);
Винницкая – 12 765 (199);
Черкасская – 10 919 (196);
Тернопольская – 22 389 (173);
Черниговская – 10 335 (171);
Луганская – 4643 (104);
Кировоградская – 3204 (62).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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