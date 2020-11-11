Коронавирус стал агрессивнее по всей Украине – Степанов
На агрессивность коронавируса указывает рост тяжелых случаев заболевания COVID-19, говорит глава Минздрва. Он призывает не заниматься самолечением
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает у человека заболевание COVID-19, становится агрессивнее. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сейчас гораздо более агрессивным стал этот вирус. То есть количество тяжелых больных увеличивается. Это то, что происходит не только в Днепре или области (Степанов недавно был там с рабочей поездкой, – ред.), а по всей стране", – сказал чиновник.
Степанов также пожаловался, что люди в течение пяти-семи дней не обращаются к врачу, самостоятельно принимают антибиотики или другие лекарства.
Читайте также: Вакцина Pfizer/BioNTech против коронавируса. Объясняем, что это и почему такой фурор
Он призвал не вредить себе – не заниматься самолечением и обращаться за помощью медикам, которые знают, что надо давать конкретному пациенту.
"Во-первых, вы идете в аптеку и тратите деньги. Во-вторых, вы употребляете по антибиотики на начальной стадии и наносите себе вред. Потому, что если будет состояние, когда вам действительно понадобятся антибиотики, они просто не будут иметь необходимого действия", – объяснил риски самолечения Степанов.
- В Украине за прошедшие сутки выявили 10 611 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией, всего на сотню меньше рекорда. Премьер Денис Шмыгаль прогнозирует, что до конца года в сутки могут фиксировать по 20 000 заразившихся.
Читайте также: Коронавирус у норок. Ляшко рассказывает о мутациях, а фермеры собираются вакцинировать
Комментарии