20 000 в сутки. Шмыгаль прогнозирует стремительный рост распространения COVID-19

Премьер-министр считает, что украинская медицинская система способна выдержать такую нагрузку

До конца этого года количество выявленных случаев COVID-19 может вырасти до 20 000 в сутки. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

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"К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая имеется сегодня, достаточно стремительный рост до конца года. До конца месяца мы можем получить 15 000 в день, это уже не секрет... К концу года эта цифра может вырасти и до 20 000 человек в день", – заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что украинская медицинская система готовится к этому и выдержит нагрузку.

Шмыгаль призвал украинцев придерживаться карантинных мероприятий.

За вчера, 4 ноября, в Украине почти 10 000 новых выявленных больных COVID-19.

Сегодня комитет ВР одобрил законопроект об обязательном ношении масок/респираторов в общественных местах и транспорте. В случае его принятия штрафы за несоблюдение предписаний будут накладывать на месте, а не взыскивать через суд.

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Наталия Медведева

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