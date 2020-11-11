COVID-19 | Коронавирус в Украине не сдает позиции: суточная выявляемость близка к рекордной
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 489 808 инфицированных/больных. 221 459 из них выздоровели, 8 947 – умерли
Вчера, 10 ноября, в Украине выявили 10 611 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 179 днем ранее) – это лишь на сотню с небольшим меньше рекорда. В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 350 (410) детей и 493 (445) медика.
Госпитализировали 1453 (1252) пациента.
Скончался 191 больной (191).
Выздоровели 6802 (5514) человека.
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Официально за 10 ноября сделано 73 285 тестов (68 962). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 43 908 (42 966), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 29 377 (25 996).
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