В Великобритании на эффективность при COVID-19 протестируют аспирин

Люди с коронавирусом подвергаются более высокому риску потенциально смертельных тромбов, а аспирин обычно используют для разжижения крови

Тысячи пациентов с коронавирусом в Великобритании получат аспирин в рамках испытания, цель которого – определить, может ли это обезболивающее снизить риск образования опасных тромбов при COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

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Дешевый и широко доступный препарат добавлен в список потенциальных методов лечения, которые будут протестированы в рамках одного из крупнейших в Великобритании исследований рандомизированной оценки терапии COVID-19.

По словам ученых, люди, инфицированные коронавирусом, имеют гиперреактивные тромбоциты – фрагменты клеток, которые помогают остановить кровотечение, а это означает, что они подвергаются более высокому риску потенциально смертельных тромбов.

Эксперты надеются, что аспирин, который обычно используется в качестве разжижителя крови, может снизить вероятность осложнений при COVID-19.

Не менее 2000 пациентов будут получать 150 мг аспирина в день наряду с обычным лечением. Данные этих пациентов будут сравниваться как минимум с 2000 другими пациентами, которые получают стандартное лечение от COVID-19.

Было обнаружено, что небольшие ежедневные дозы аспирина снижают риск некоторых видов рака. Но поскольку он разжижает кровь, он также увеличивает риск внутреннего кровотечения, а прием слишком большого количества в течение длительного периода времени может привести к повреждением почек.

Вакцина-кандидат против коронавирусной болезни COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech показала высокую эффективность в промежуточных результатах фазы III клинических испытаний.







Вадим Ребрина

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