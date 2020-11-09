Зеленский – радующимся его болезни: Это уже за гранью человечности

Президент убежден, что "коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты"

Президент Владимир Зеленский обратил внимание в своем Facebook на политических оппонентов, которые "радуются" тому, что он заболел COVID-19. Он написал, что это "за гранью человечности", и что коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты.

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"С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат", – написал Зеленский.

Он убежден, что "коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты".

"Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не желал и не пожелаю... Надеюсь, для большинства украинцев ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, которые потеряли человеческие качества", – добавил президент.

Сегодня тест Зеленского на коронавирус показал положительный результат. Также заболел руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Вадим Ребрина

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