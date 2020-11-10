Жесткий карантин выходного дня. Степанов отреагировал на критику Ткаченко

Глава Минкульта Александр Ткаченко убежден, что при введении карантина выходного дня сотни тысяч сотрудников могут остаться без работы

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на критику главы Минкульта Александра Ткаченко, который выступил против введения ограничений в выходные дни для учреждений культуры.

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"Я читал, конечно, комментарий господина Ткаченко. Но мне кажется, что это хорошая попытка понравиться. Но вместо такой попытки понравиться, я считаю, лучше предложить для креативных индустрий, каким образом им будет легче пройти эту необходимость. Я очень надеюсь, что мой коллега найдет способ и предложит механизм, как его пройти", - отметил Степанов в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Степанов подчеркнул, что в стране нельзя вводить полный локдаун на несколько недель, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье", предложив жесткий карантин выходного дня.

Отвечая на вопрос, сколько он может продлиться, то, по словам Степанова, все зависит от эпидситуации.

9 ноября Минздрав анонсировал введение жесткого карантина выходного дня, когда будут запрещены все развлекательные мероприятия. Вопрос введения жесткого карантина выходного дня будет рассматриваться на заседании Кабмина, в среду, 11 ноября.

Ткаченко в Telegram отметил, что не поддерживает данное предложение Минздрава.

"Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий может привести карантин выходного дня, МКИП не поддерживает эту инициативу", – отметил Ткаченко, подчеркнув, что сотни тысяч сотрудников в Украине могут остаться без работы.

Ткаченко добавил, что учреждения культуры – не эпицентр для распространения вируса.

"Контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры едва ли не самое простое: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках и температурный скрингинг – постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе", – объяснил он.

За 10 ноября в Украине выявили 10 179 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (сутками ранее – 8867).

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Арина Толина

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