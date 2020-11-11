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COVID-19. Больше всего заразившихся за сутки выявили в Киеве и Одесской области: динамика

11.11.2020, 08:38
COVID-19. Больше всего заразившихся за сутки выявили в Киеве и Одесской области: динамика - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За минувшие сутки меньше всего заразившихся зафиксировали в двух областях

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом выявили в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Меньше всего заразившихся за этот период зафиксировали в Кировоградской (76) и Луганской областях (95);

Динамика по областям:

  • Киев – всего 46632 (за сутки 965);
  • Винницкая область – 12 970 (205);
  • Волынская область – 17 236 (415);
  • Днепропетровская область – 18 690 (366);
  • Донецкая область – 15 066 (488);
  • Житомирская область – 20 194 (578);
  • Закарпатская область – 18 056 (436);
  • Запорожская область – 15 285 (592);
  • Ивано-Франковская область – 25 643 (589);
  • Киевская область – 21 731 (693);
  • Кировоградская область – 3280 (76);
  • Луганская область – 4738 (95);
  • Львовская область – 34 988 (684);
  • Николаевская область – 11092 (305);
  • Одесская область – 30 041 (705);
  • Полтавская область – 13 143 (420);
  • Ровенская область – 23 035 (413);
  • Сумская область – 15 662 (365);
  • Тернопольская область – 22 549 (160);
  • Харьковская область – 44 948 (482);
  • Херсонская область – 6075 (242);
  • Хмельницкая область – 20 826 (498);
  • Черкасская область – 11 063 (144);
  • Черновицкая область – 26 301 (466);
  • Черниговская область – 10 564 (229).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вчера, 10 ноября, в Украине выявили 10 611 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 179 днем ранее) – это лишь на сотню с небольшим меньше рекорда.

  • С 9 ноября в Украине вступили в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.
  • Вакцина Pfizer показала отличный промежуточный результат в борьбе с коронавирусом: эффективность выше 90%.

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Арина Толина
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