COVID-19. Больше всего заразившихся за сутки выявили в Киеве и Одесской области: динамика
За минувшие сутки меньше всего заразившихся зафиксировали в двух областях
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом выявили в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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Меньше всего заразившихся за этот период зафиксировали в Кировоградской (76) и Луганской областях (95);
Динамика по областям:
- Киев – всего 46632 (за сутки 965);
- Винницкая область – 12 970 (205);
- Волынская область – 17 236 (415);
- Днепропетровская область – 18 690 (366);
- Донецкая область – 15 066 (488);
- Житомирская область – 20 194 (578);
- Закарпатская область – 18 056 (436);
- Запорожская область – 15 285 (592);
- Ивано-Франковская область – 25 643 (589);
- Киевская область – 21 731 (693);
- Кировоградская область – 3280 (76);
- Луганская область – 4738 (95);
- Львовская область – 34 988 (684);
- Николаевская область – 11092 (305);
- Одесская область – 30 041 (705);
- Полтавская область – 13 143 (420);
- Ровенская область – 23 035 (413);
- Сумская область – 15 662 (365);
- Тернопольская область – 22 549 (160);
- Харьковская область – 44 948 (482);
- Херсонская область – 6075 (242);
- Хмельницкая область – 20 826 (498);
- Черкасская область – 11 063 (144);
- Черновицкая область – 26 301 (466);
- Черниговская область – 10 564 (229).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вчера, 10 ноября, в Украине выявили 10 611 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 179 днем ранее) – это лишь на сотню с небольшим меньше рекорда.
- С 9 ноября в Украине вступили в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.
- Вакцина Pfizer показала отличный промежуточный результат в борьбе с коронавирусом: эффективность выше 90%.
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