COVID-19. Больше всего заразившихся за сутки выявили в Киеве и Одесской области: динамика

За минувшие сутки меньше всего заразившихся зафиксировали в двух областях

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом выявили в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Меньше всего заразившихся за этот период зафиксировали в Кировоградской (76) и Луганской областях (95);

Динамика по областям:

Киев – всего 46632 (за сутки 965);

Винницкая область – 12 970 (205);

Волынская область – 17 236 (415);

Днепропетровская область – 18 690 (366);

Донецкая область – 15 066 (488);

Житомирская область – 20 194 (578);

Закарпатская область – 18 056 (436);

Запорожская область – 15 285 (592);

Ивано-Франковская область – 25 643 (589);

Киевская область – 21 731 (693);

Кировоградская область – 3280 (76);

Луганская область – 4738 (95);

Львовская область – 34 988 (684);

Николаевская область – 11092 (305);

Одесская область – 30 041 (705);

Полтавская область – 13 143 (420);

Ровенская область – 23 035 (413);

Сумская область – 15 662 (365);

Тернопольская область – 22 549 (160);

Харьковская область – 44 948 (482);

Херсонская область – 6075 (242);

Хмельницкая область – 20 826 (498);

Черкасская область – 11 063 (144);

Черновицкая область – 26 301 (466);

Черниговская область – 10 564 (229).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вчера, 10 ноября, в Украине выявили 10 611 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 179 днем ранее) – это лишь на сотню с небольшим меньше рекорда.

С 9 ноября в Украине вступили в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.

Вакцина Pfizer показала отличный промежуточный результат в борьбе с коронавирусом: эффективность выше 90%.

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Арина Толина

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