В Днепре от COVID-19 умер известный врач, который спасал младенцев

Борис Павленко многие годы работал в реанимации новорожденных детей областной клинической больницы имени Мечникова

В Днепре от COVID-19 умер заведующий реанимации новорожденных детей областной клинической больницы имени Мечникова Борис Павленко. Об этом сообщил в Facebook сообщил главврач медучреждения Сергей Рыженко.

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"Он спасал людей от ковида, и смертельный вирус не простил ему… Вчера остановилось сердце врача. Заведующий реанимацией новорожденных Борис Павленко. Он был из тех, кого любили все. Надежный, спокойный, немногословный", – отметил Рыженко.

По его словам, многие годы на Павленко "была высочайшая ответственность – за жизнь новорожденных малышей".

2 октября в Почаеве Тернопольской области умер от пневмонии врач Иван Венжинович, который был лицом билбордов "Спасибо за жизнь" и лечил заболевших COVID-19.

Арина Толина

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