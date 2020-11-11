UA

В Днепре от COVID-19 умер известный врач, который спасал младенцев

11.11.2020, 14:40
В Днепре от COVID-19 умер известный врач, который спасал младенцев - Фото
Борис Павленко (фото - mechnikova.com)

Борис Павленко многие годы работал в реанимации новорожденных детей областной клинической больницы имени Мечникова

В Днепре от COVID-19 умер заведующий реанимации новорожденных детей областной клинической больницы имени Мечникова Борис Павленко. Об этом сообщил в Facebook сообщил главврач медучреждения Сергей Рыженко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Он спасал людей от ковида, и смертельный вирус не простил ему… Вчера остановилось сердце врача. Заведующий реанимацией новорожденных Борис Павленко.  Он был из тех, кого любили все.  Надежный, спокойный, немногословный", – отметил Рыженко.

По его словам, многие годы на Павленко "была высочайшая ответственность – за жизнь новорожденных малышей".

  • 2 октября в Почаеве Тернопольской области умер от пневмонии врач Иван Венжинович, который был лицом билбордов "Спасибо за жизнь" и лечил заболевших COVID-19.
Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог (Media Buyer)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
днепр сергей рыженко коронавирус Борис Павленко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Як заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу

Партнерський проєктЯк заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу
 