В Почаеве от пневмонии умер врач, фото которого было на билбордах "Спасибо за жизнь"
ПЦР-тест не подтвердил у Ивана Венжиновича COVID-19
В Почаеве Тернопольской области умер от пневмонии врач Иван Венжинович, который был лицом билбордов "Спасибо за жизнь" и лечил заболевших COVID-19. Об этом сообщили в Почаевской районной клинической больнице.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Венжиновичу был 51 год. Он работал в Почаевской райбольнице более 25 лет.
По словам директора больницы Богдана Кучера, у Венжиновича была двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус, но ПЦР-тест дал негативный результат.
В мае агентство AP сделало фоторепортаж из украинских больниц, где лечили COVID-19. На одной из них был Венжинович, эта фотография попала в публикации многих изданий, ее разместили на билбордах во многих украинских городах.
- 19 мая стало известно, что от COVID-19 умер главврач 4-й горбольницы оккупированного Луганска Алексей Навроцкий.
- 13 сентября от коронавируса умер главный педиатр Львова Богдан Остальский.
Комментарии