В Почаеве от пневмонии умер врач, фото которого было на билбордах "Спасибо за жизнь"

ПЦР-тест не подтвердил у Ивана Венжиновича COVID-19

В Почаеве Тернопольской области умер от пневмонии врач Иван Венжинович, который был лицом билбордов "Спасибо за жизнь" и лечил заболевших COVID-19. Об этом сообщили в Почаевской районной клинической больнице.

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Венжиновичу был 51 год. Он работал в Почаевской райбольнице более 25 лет.

По словам директора больницы Богдана Кучера, у Венжиновича была двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус, но ПЦР-тест дал негативный результат.

В мае агентство AP сделало фоторепортаж из украинских больниц, где лечили COVID-19. На одной из них был Венжинович, эта фотография попала в публикации многих изданий, ее разместили на билбордах во многих украинских городах.

19 мая стало известно, что от COVID-19 умер главврач 4-й горбольницы оккупированного Луганска Алексей Навроцкий.

13 сентября от коронавируса умер главный педиатр Львова Богдан Остальский.

Денис Юдин

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