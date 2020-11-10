В Евросоюзе анонсировали контракт на 300 млн вакцины Pfizer и BioNTech

Урсула фон дер Ляйен назвала препарат Pfizer и BioNTech самой многообещающей вакциной на данный момент

Завтра, 11 ноября, Европейская комиссия санкционирует контракт на поставку 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает пресс-служба ведомства.

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По словам фон дер Ляйен, препарат Pfizer и BioNTech – на данный момент это самая многообещающая вакцина.

"Как только эта вакцина станет доступной, мы планируем быстро развернуть ее по всей Европе. Это будет четвертый контракт с фармацевтической компанией на закупку вакцин. И еще будут. Потому что нам нужен широкий портфель вакцин на основе разных технологий", – сказала председатель Еврокомиссии.

Она добавила, что уже началась работа с государствами-членами ЕС над подготовкой национальных кампаний вакцинации.

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9 ноября вакцина-кандидат против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech показала высокую эффективность в промежуточных результатах фазы III клинических испытаний.

В BioNTech заявили, что планируют установить стоимость вакцины на уровне "ниже типичных рыночных цен".

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Наталия Медведева

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