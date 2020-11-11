В одной из тихоокеанских стран выявили первого заболевшего коронавирусом с начала пандемии

В тихоокеанском островном государстве Вануату обнаружили первого заболевшего коронавирусом. Его течение болезни пока протекает бессимптомно

В тихоокеанском Вануату выявили первого заболевшего коронавирусом с начала пандемии. Об этом сообщает пресс-служба местного Министерства здравоохранения.

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"10 ноября в Вануату был подтвержден первый случай COVID-19. Он протекал бессимптомно и был обнаружен на карантине во время планового тестирования на пятый день", – говорится в сообщении. При этом Минздрав Вануату не исключает, что состояние пациента может измениться.

Сейчас в стране практически нет никаких карантинных ограничений, установлены станции для дезинфекции рук, а в службе здравоохранения рекомендуют соблюдать правила гигиены.

СПРАВКА. Вануату – тихоокеанское островное государство в Меланезии. Общая площадь суши – 12 190 кв. км. Население Вануату – 277 554 человек. Острова обрели независимость в 1980 году.

10 ноября в Украине выявили 10 611 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией – это лишь на сотню с небольшим меньше рекорда.

В тот же день в США одобрили экстренное использование терапии с антителами.

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Владислав Сердюк

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