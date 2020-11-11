Украина может попросить ВОЗ направить медиков – Ляшко

Главный санврач допускает, что временные госпитали могут развернуть в Одесской, Донецкой областях и Киеве

Украина может обратиться к Всемирной организации здравоохранения с просьбой направить в страну медработников, поскольку из-за COVID-19 увеличилась нагрузка на экстренную медицину. Об этом в интервью Громадському радио сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Всемирная организация здравоохранения как координатор принимает заявки о том, кому нужны медицинские работники. Мы сейчас говорим, что мы готовы рассматривать и сотрудничать с ними по экстренной медицинской помощи. Поскольку экстренная медицинская помощь – это тот этап, когда люди нуждаются в неотложной помощи", – отметил Ляшко.

Он уточнил, что речь идет не только о больных COVID-19.

Главный санврач уточнил, что "как врач не хотел бы, чтобы в Украине были развернуты временные госпитали, и в них оказывалась медицинская помощь".

"Я хотел бы, чтобы вся медицинская помощь оказывалась в пределах учреждений здравоохранения. И желательно, чтобы мы даже 50% не задействовали, а оставались в тех 30%, которые есть", – добавил Ляшко.

В связи ростом инфицированных COVID-19, по словам Ляшко, рассматривается вариант, что они будут развернуты, в первую очередь, в Одесской, Донецкой областях и Киеве.

6 ноября в Украине выявили рекордное количество больных коронавирусом – 10 746.

В связи с ростом количества больных COVID-19 в Украине Минздрав предлагает введение жесткого карантина выходного дня, при котором будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС и ветеринарные аптеки.

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Арина Толина

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