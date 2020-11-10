У министра обороны Тарана обнаружили коронавирус – Укринформ
10.11.2020, 07:25
Андрей Таран (Фото: пресс-служба Минобороны)
Состояние главы Министерства обороны Сергея Тарана удовлетворительное, из-за COVID-19 он работает дистанционно
У министра обороны Андрея Тарана – положительный тест на коронавирус. Информацию об этом подтвердили агентству Укринформ в Министерстве обороны.
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Тест был сделан перед поездкой Тарана вместе с президентом Владимиром Зеленским на Донбасс.
Состояние здоровья министра обороны удовлетворительное, он находится на самоизоляции и перешел на дистанционный режим работы.
Ранее агентство Интерфакс-Украина сообщало, что в Минобороны не подтверждают коронавирус у Тарана.
- Вчера, 9 ноября, положительные тесты на коронавирус получили Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
- Позже стало известно о положительном тесте на коронавирус у министра финансов Сергея Марченко.
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