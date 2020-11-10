У министра обороны Тарана обнаружили коронавирус – Укринформ

Состояние главы Министерства обороны Сергея Тарана удовлетворительное, из-за COVID-19 он работает дистанционно

У министра обороны Андрея Тарана – положительный тест на коронавирус. Информацию об этом подтвердили агентству Укринформ в Министерстве обороны.

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Тест был сделан перед поездкой Тарана вместе с президентом Владимиром Зеленским на Донбасс.

Состояние здоровья министра обороны удовлетворительное, он находится на самоизоляции и перешел на дистанционный режим работы.

Ранее агентство Интерфакс-Украина сообщало, что в Минобороны не подтверждают коронавирус у Тарана.

Денис Юдин

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