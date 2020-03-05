Главный санврач о коронавирусе: Будем запрещать массовые мероприятия

Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Министерство здравоохранения в ближайшее время будет вынуждено вводить ограничительные противоэпидемические меры в связи с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах, передает корреспондент LIGA.net.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы - будет разрыв учебных процессов для того, чтобы ограничить скопление людей", - рассказал он.

Читайте также: "Мне кажется, это просто грипп". История женщины, которая одолела коронавирус

Ляшко подчеркнул, что вирус передается воздушно-капельным путем, и надо как минимум за 1,5 – 2 метра находиться от человека для того, чтобы не инфицироваться.

Медик добавил, что сейчас в Украине с подозрением на коронавирус находятся 10 человек. Он также напомнил, что не стоит закупать медицинские маски, поскольку они не защищают от заражения. Маску следует носить лишь тем, у кого уже есть симптомы ОРВИ, чтобы ограничить радиус инфицирования.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса На утро 4 марта зафиксировано 93 158 случаев заболевания, из них 3198 – летальные, выздоровели 50 690 человек.

COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

Читайте также: Коронавирус в Украине. Вы не заразитесь, если будете следовать этим правилам