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Главный санврач о коронавирусе: Будем запрещать массовые мероприятия

Главный санврач о коронавирусе: Будем запрещать массовые мероприятия - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
05.03.2020, 12:46

По словам Виктора Ляшко, Минздрав "будет вынужден" ограничивать массовые мероприятия и разрывать учебный процесс из-за распространения коронавируса

Министерство здравоохранения в ближайшее время будет вынуждено вводить ограничительные противоэпидемические меры в связи с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах, передает корреспондент LIGA.net.

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"Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы - будет разрыв учебных процессов для того, чтобы ограничить скопление людей", - рассказал он.

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Ляшко подчеркнул, что вирус передается воздушно-капельным путем, и надо как минимум за 1,5 – 2 метра находиться от человека для того, чтобы не инфицироваться.

Медик добавил, что сейчас в Украине с подозрением на коронавирус находятся 10 человек. Он также напомнил, что не стоит закупать медицинские маски, поскольку они не защищают от заражения. Маску следует носить лишь тем, у кого уже есть симптомы ОРВИ, чтобы ограничить радиус инфицирования.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. На утро 4 марта зафиксировано 93 158 случаев заболевания, из них 3198 – летальные, выздоровели 50 690 человек.
  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.  В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко минздрав карантин коронавирус COVID-19 ограничительные меры массовые меропрития
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