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В Радомышле, где зафиксирован случай коронавируса, принимают чрезвычайные меры

В Радомышле, где зафиксирован случай коронавируса, принимают чрезвычайные меры - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
12.03.2020, 22:02

В Радомышле Житомирской области, где у женщины пенсионного возраста был обнаружен коронавирус, принимают чрезвычайные меры

В Радомышле Житомирской области, где у женщины пенсионного возраста был обнаружен коронавирус, принимают чрезвычайные меры. Об этом сообщили на брифинге в Житомирской облгосадминистрации.

"Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности закрытие развлекательных заведений и места нахождения большого количества людей", – уточнил глава ОГА Виталий Бунечко.

Он отметил, что вводить чрезвычайные меры во всей области или в пределах района в настоящее время не планируют.

Сообщается, что пациентку госпитализировали в районную больницу в Радомышле, перевозить ее в Житомир не планируют. Под наблюдением врачей находится шесть человек – ее близкие родственники, с которыми она проживала. Симптомы коронавируса у них не обнаружены.

  • Сегодня, 12 марта, в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции – в Житомирской и Черновицкой областях.
  • С сегодняшнего дня в Украине вводится трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • МИД призывает украинцев воздержаться пока от поездок в 11 стран.
Медведева Наталия
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