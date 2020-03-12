В Радомышле, где зафиксирован случай коронавируса, принимают чрезвычайные меры

В Радомышле Житомирской области, где у женщины пенсионного возраста был обнаружен коронавирус, принимают чрезвычайные меры. Об этом сообщили на брифинге в Житомирской облгосадминистрации.
"Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности – закрытие развлекательных заведений и места нахождения большого количества людей", – уточнил глава ОГА Виталий Бунечко.
Он отметил, что вводить чрезвычайные меры во всей области или в пределах района в настоящее время не планируют.
Сообщается, что пациентку госпитализировали в районную больницу в Радомышле, перевозить ее в Житомир не планируют. Под наблюдением врачей находится шесть человек – ее близкие родственники, с которыми она проживала. Симптомы коронавируса у них не обнаружены.