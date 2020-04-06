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Коронавирусом заразились еще два нардепа ОПЗЖ – источник

Коронавирусом заразились еще два нардепа ОПЗЖ – источник - Фото
Заседание Верховной Рады 30 марта (Фото: ЕРА)
06.04.2020, 14:53

COVID-19 зафиксировали у нардепов ОПЗЖ Виталия Борта, который выезжал во Францию, и Игоря Киселева, который за рубежом не был. Оба - на самоизоляции

Заражение коронавирусом выявили у народных депутатов Виталия Борта и Игоря Кисилева из фракции Оппозиционная платформа – за Жизнь. Об этом LIGA.net сообщил собеседник из Аппарата Верховной Рады.

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Борт вернулся в Украину из Франции 14 марта. В заседаниях 17 и 30 числа не участвовал. Киселев был в Раде 17 марта, однако на внеочередных заседаниях 30 числа отсутствовал. За границу – не выезжал.

Нардеп Слуги народа Александр Качура опубликовал в Telegram список всех зараженных на данный момент нардепов. Это: Борт, Кисилев, Лукашев (все – ОПЗЖ), Горбенко (вылечился), Ватрас (оба - СН), Шахов (Довира, вылечился), Рудык, Скороход (оба – внефракционные).

Также установлено, что со Скороход контактировали: Лерос, Васильковский, Санченко, Саладуха (все - СН), Вятрович, Южанина, Чийгоз (все – ЕС).

  • С сегодняшнего дня в стране начинают действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином. В частности, все люди, достигшие 60 лет, должны находиться в самоизоляции.
  • По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев заболевания COVID-19. По данным Минздрава, в Украине ожидается начало пика заражения 14-15 апреля в случае не соблюдения украинцами жестких карантинных мер.

Читайте также: "Ждем пика в апреле". Но это не точно. Когда будет вспышка COVID-19 в Украине: 4 сценария

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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