Коронавирусом заразились еще два нардепа ОПЗЖ – источник

Заседание Верховной Рады 30 марта (Фото: ЕРА)

Заражение коронавирусом выявили у народных депутатов Виталия Борта и Игоря Кисилева из фракции Оппозиционная платформа – за Жизнь. Об этом LIGA.net сообщил собеседник из Аппарата Верховной Рады.

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Борт вернулся в Украину из Франции 14 марта. В заседаниях 17 и 30 числа не участвовал. Киселев был в Раде 17 марта, однако на внеочередных заседаниях 30 числа отсутствовал. За границу – не выезжал.

Нардеп Слуги народа Александр Качура опубликовал в Telegram список всех зараженных на данный момент нардепов. Это: Борт, Кисилев, Лукашев (все – ОПЗЖ), Горбенко (вылечился), Ватрас (оба - СН), Шахов (Довира, вылечился), Рудык, Скороход (оба – внефракционные).

Также установлено, что со Скороход контактировали: Лерос, Васильковский, Санченко, Саладуха (все - СН), Вятрович, Южанина, Чийгоз (все – ЕС).

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