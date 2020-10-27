COVID-19. В ЕС назвали страны с самыми высокими показателями заболеваемости и смертности

Больше всего заболевших на 100 000 человек за прошедшие две недели – в Бельгии, самый низкий показатель – в Эстонии

По состоянию за минувшие две недели, страной с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в Евросоюзе оказалась Бельгия – там зафиксировано 1390,9 случаев заражения на 100 000 человек. Об этом говорится в отчете Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ECDC, второе место занимает Чехия – за 14 дней показатель инфицированных здесь составил 1379,8 случаев на 100 000 человек. На третьем месте Люксембург с 760 случаями. Четвертое и пятое места соответственно у Словении (732) и Нидерланд (694). Меньше всего заболевших за две недели зафиксировано в Эстонии (41,1) и Норвегии (44,7).

Чехия стала страной с самым высоким уровнем смертности от коронавируса – 12,3 случая на 100 000 человек. У Бельгии второе место с показателем 5,8.

26 октября в Украине выявили 6677 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, среди них 298 детей и 281 медик.

Читайте также: Пандемия коронавируса снизила точность прогнозов погоды – дело в самолетах

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.