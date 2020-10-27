Пандемия коронавируса снизила точность прогнозов погоды – дело в самолетах

Метеорологи лишились доступа к 90% погодных данных, которые ранее предоставляли находящиеся в воздухе самолеты

В мире существенно снизилась точность прогнозов погоды – из-за того, что во время пандемии коронавируса в небо поднимается значительно меньшее количество самолетов. Об этом заявили во Всемирной метеорологической организации, передает Deutsche Welle.

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Генеральный секретарь организации Петтери Таалас пояснил, что около 90% погодных данных, которые обычно поступают от находящихся в воздухе самолетов для составления прогнозов, сейчас отсутствуют.

По словам Тааласа, компании и организации, которые занимаются прогнозированием погоды, пытались компенсировать недостаток данных с самолетов, но негативного влияния на точность прогнозов избежать не удалось.

Обычно около 40 мировых авиаперевозчиков предоставляют информацию со своих самолетов о температуре воздуха, силе и направлении ветра, которые используются для планирования погоды.

Сейчас в рамках Международной ассоциации воздушного транспорта планируется углубить сотрудничество в этом направлении. От точности прогнозов погоды зависит работа и самих авиакомпаний – эти данные используются для оценки рисков полетов, а также для планирования их рентабельности.

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Наталия Медведева

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