Митинги Трампа привели к росту госпитализаций и смертей от COVID-19 – доклад ученых

Авторы проверили, как показатели попадания в больницы с ковидом и смертность от этой болезни менялись в местах, где устраивались массовые собрания

После предвыборных митингов президента США Дональда Трампа в городах, где они прошли, а также в радиусе нескольких десятков километров значительно повысилась частота госпитализаций и смертность с COVID-19. Это выяснила группа аналитиков из Израиля и США, препринты исследований выложены на medRxiv.

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Они изучили случаи госпитализации после собраний в Висконсине и Миннесоте 17 и 18 сентября, и обнаружили, что показатель увеличился в 12,7 раза в округах массовых собраний в первом и в 15 раз во втором штате. На уровне штатов показатель увеличился вдвое в Миннесоте, в 2,3 раза – в Висконсине, и незначительно – в штатах без собраний.

В Бельтрами (Миннесота) на день собрания частота госпитализаций составляла 0,3 на 100 000 человек.

Спустя три недели она увеличилась до 4,5. В Марафоне (Висконсин) эти показатели были 0,3 и 3,8, во всем штате Миннесоте – 0,6 и 1,2, в Висконсине – 0,8 и 1,8 соответственно. В штатах без массовых собраний – 0,6 и 0,8 соответственно.

"Результаты показывают, что за массовыми собраниями следует увеличение госпитализаций из-за COVID-19, и что во время таких мероприятий выдерживать дистанцию и носить маски. Так как это часто игнорируется, есть нужда в госполитике", – пишут авторы.

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Также была ретроспективно исследована суточная смертность от коронавируса после пяти массовых собраний на уличных митингах в августе: 17 августа в Миннесоте и Висконсине, 18 августа в Аризоне, 20 августа в Пенсильвании и 28 августа в Нью-Гэмпшире.

Этот показатель начинал расти через 19-24 дня после собрания. В радиусе 80 км он вырос в 2,1 раза, в радиусе 80-160 км – в 1,4 раза.

Кто не будет носить маски, даже если многие заболеют или умрут от COVID-19 – исследование.

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Евгений Пилипенко

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