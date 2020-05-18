Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Иммунитет к SARS-CoV-2 нашли у неболевших, но он у них неспроста – исследование

Иммунитет к SARS-CoV-2 нашли у неболевших, но он у них неспроста – исследование - Фото
Частицы вируса SARS-CoV-2 на клетках, снимок в ложном цвете (фото — NIAID)
18.05.2020, 12:00

Ученые из США призвали коллег тщательно исследовать тему кросс-реактивного (перекрестного) иммунитета, который обнаружили в крови за 2015-2018 годы

Иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 обнаружен в некоторых образцах донорской крови, которые собрали еще до появления нового коронавируса в человеческой популяции – в 2015-2018 годах. Исследование на эту тему провели ученые из Института иммунологии в Ла-Хойе в Калифорнии, оно опубликовано в журнале Cell.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Примерно в половине - 40-60% - образцов крови допандемичного забора Т-клетки иммунитета начинали атаковать антигены коронавируса.

Авторы статьи предположили, что это может происходить при реализации так называемого перекрестного иммунитета: люди, у которых взяли эту кровь, ранее могли переболеть каким-то другим коронавирусом, и потому у них уже были антитела, способные детектировать родственные вирусы.

Действительно, после анализа проб крови на антитела к HcoV-OC43 и HcoV-NL63 ("безобидные" для человека коронавирусы, которые вызывают сезонную простуду, - ред.) эта гипотеза была подтверждена.

Читайте также: Сегодня подпишут указ об ИФА-тестах в Украине: кому их сделают бесплатно

Основной же целью этого исследования американских иммунологов было выяснить, какие именно участки в структуре SARS-CoV-2 вызывают реакцию клеток иммунитета – Т-клеток, чтобы помочь с созданием вакцины. Чем точнее ее разработчики будут знать эти моменты, тем более эффективную вакцину смогут создать.

Выяснилось, что Т-хелперы (один из двух типов Т-клеток) реагируют не только на S-белок шипов вируса – основную цель большинства вакцин, но и на некоторые другие его белковые структуры, а на Т-киллеры, которые атакуют эти шипы, приходится менее половины иммунного ответа.

Смотрите видео: Обнародована невероятно подробная модель частицы нового коронавируса

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
исследование медицина заражение иммунитет инфекция коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 