Иммунитет к SARS-CoV-2 нашли у неболевших, но он у них неспроста – исследование

Частицы вируса SARS-CoV-2 на клетках, снимок в ложном цвете (фото — NIAID)

Иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 обнаружен в некоторых образцах донорской крови, которые собрали еще до появления нового коронавируса в человеческой популяции – в 2015-2018 годах. Исследование на эту тему провели ученые из Института иммунологии в Ла-Хойе в Калифорнии, оно опубликовано в журнале Cell.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Примерно в половине - 40-60% - образцов крови допандемичного забора Т-клетки иммунитета начинали атаковать антигены коронавируса.

Авторы статьи предположили, что это может происходить при реализации так называемого перекрестного иммунитета: люди, у которых взяли эту кровь, ранее могли переболеть каким-то другим коронавирусом, и потому у них уже были антитела, способные детектировать родственные вирусы.

Действительно, после анализа проб крови на антитела к HcoV-OC43 и HcoV-NL63 ("безобидные" для человека коронавирусы, которые вызывают сезонную простуду, - ред.) эта гипотеза была подтверждена.

Читайте также: Сегодня подпишут указ об ИФА-тестах в Украине: кому их сделают бесплатно

Основной же целью этого исследования американских иммунологов было выяснить, какие именно участки в структуре SARS-CoV-2 вызывают реакцию клеток иммунитета – Т-клеток, чтобы помочь с созданием вакцины. Чем точнее ее разработчики будут знать эти моменты, тем более эффективную вакцину смогут создать.

Выяснилось, что Т-хелперы (один из двух типов Т-клеток) реагируют не только на S-белок шипов вируса – основную цель большинства вакцин, но и на некоторые другие его белковые структуры, а на Т-киллеры, которые атакуют эти шипы, приходится менее половины иммунного ответа.

Смотрите видео: Обнародована невероятно подробная модель частицы нового коронавируса