"Готовить людей будущего". Зеленский создает президентский университет – кого будут учить

Президент Владимир Зеленский решил создать президентский университет, который будет "готовить людей будущего". Об этом он заявил сегодня на форуме Украина 30.

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"В Украине создадут университет. Это вуз, который будет готовить людей будущего, который соберет лучших преподавателей. Он будет обучать специалистов, которые смогут решать важные задачи для защиты государства, именно государства", – сказал Зеленский.

По словам президента, университет будет готовить специалистов "по очень важным, приоритетным и самым актуальным направлениям", а именно:

- по информационной безопасности и кибербезопасности;

- по искусственному интеллекту;

- нанотехнологиям;

- аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям.

Зеленский добавил, что в университете будут бесплатно учиться лучшие ученики со всей Украины, которые затем будут работать на государство. Президент прямо на сцене подписал указ о создании этого вуза.

Также было показано видео с концептом университета.

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Марк Сировой

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