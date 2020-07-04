Шкарлет о покупке университетом пикапа за 1,5 млн грн: В нищих никогда не ходили

По словам и.о. министра образования, дорогой внедорожник остался в Черниговском технологическом университете

Покупку Черниговским технологическим университетом пикапа Volkswagen Amarok Volcano за 1,5 млн грн и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, ранее ректор университета, объяснил тем, что университет "в нищих никогда не ходил". Об этом Шкарлет заявил в интервью Левому берегу.

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На вопрос о том, зачем он, будучи ректором, приобрел за деньги университета дорогой автомобиль, Шкарлет ответил, что университет "в нищих никогда не ходил", и добавил, что кроме внедорожника были куплены два автобуса, трактор, косилка и автопогрузчик.

Также он упомянул покупку двигателей для картингов, новое оборудование для каждой технической кафедры в пределах 500 000 грн, 200 камер, систему контроля прохода, модернизацию отопления и сделанный ремонт.

Шкарлет назвал купленный внедорожник "грузовиком", а на реплику журналистов, что грузовик можно найти дешевле, повторил: "Какая разница? Я вам говорю, мы в нищих никогда не ходили".

Шкарлет подчеркнул, что внедорожник остался в Чернигове, и показал журналистам, что приехал на интервью на "Шкоде" с номерами Кабмина.

26 мая Шкарлет был назначен и.о. министра образования и науки.

О покупке Шкарлетом внедорожника на деньги, полученные университетом, заявили депутатка из Голоса Наталья Пипа и экс-министр образования Анна Новосад.

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Денис Юдин

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