Литва аннулировала документы Шария и объявила его персоной нон грата – источник

Литва аннулировала блогеру и лидеру Партии Шария Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. Об этом LIGA.net сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

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Как сообщалось, в 2012 году, после открытия двух уголовных дел против Шария по обвинению в хулиганстве и инсценировке самонападения, он бежал из Украины и получил в Литве убежище.

По словам собеседника, Литва аннулировала документы блогера 10 мая 2021 года.

Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения и им были переданы соответствующие материалы. Источник говорит, что блогер нанял одну из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Литовские юристы, по словам собеседника издания, утверждают, что успешное обжалование этого решения — маловероятно, что связано с основательностью материалов и наличием политической поддержки этого решения.

По информации источника, сейчас Шарий инсценирует так называемые митинги-протесты "украинских патриотов" у своего жилья в Испании. Акции якобы сопровождаются угрозами в его адрес. Эту ситуацию, считает собеседник, Шарий хочет использовать для получения "соответствующего статуса в Испании".

16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".

25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.

11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск с требованием запретить партию Шария.

Окружной административный суд Киева приостановил производство по делу о запрете Партии Шария до окончания проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы высказываний блогера.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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