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Запрет Партии Шария. Суд приостановил производство для исследования заявлений блогера

28.05.2021, 18:38
Запрет Партии Шария. Суд приостановил производство для исследования заявлений блогера - Фото
Анатолий Шарий (скриншот видео Анатолий Шарий, YouTube)

Окружной административный суд Киева приостановил производство по делу о запрете Партии Шария до окончания проведения судебной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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О проведении комплексной психолого-лингвистической экспертизы ходатайствовал Минюст, который и подал иск о запрете партии.

Проведение исследования суд поручил Харьковскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз им. Бокариуса.

Как сообщает корреспондент Суспильного, которая присутствовала на заседании, на экспертизу отправят видео Анатолия Шария с целью исследования на предмет "антиконституционных призывов". Также суд хочет выяснить, "может ли манипуляция влиять на людей".

Кроме того, в рамках экспертизы должно быть установлено, можно ли считать Шария руководителем партии.

Адвокаты блогера недовольны этим решением, так как считают, что нельзя запрещать партию из-за высказываний "физического лица".

Как пишет издание, к команде защитников партии присоединилась бывший омбудсмен Валерия Лутковская.

"Вопрос объединения граждан, в том числе и в политическую партию, вопросы деятельности политической партии, это – вопрос прав человека. А вопросы прав человека всегда были в центре моего внимания", – объяснила свое решение Лутковская, добавив, что это "вопрос реализации конституционных прав человека".

  • 16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".
  • 25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.
  • 11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск с требованием запретить партию Шария.



Вадим Ребрина
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ОАСК минюст Анатолий Шарий валерия лутковская
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