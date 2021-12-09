UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Серьезная цена". США, ЕС и НАТО обсудили наказание для России при вторжении в Украину

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 08:02
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с руководителями Европейского Союза и НАТО ответные меры, которые будут приняты в случае нового вторжения России в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В разговоре Блинкена с президентом Евросовета Шарлем Мишелем стороны согласились, что в случае эскалации агрессии против Украины необходимо быстро наложить на Россию серьезную цену за это.

Собеседники разделили обеспокоенность наращиванием войск РФ у границ Украины и выразили поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Они подчеркнули, что РФ должна пойти на деэскалацию и вернуться к дипломатии, в частности полному выполнению минских соглашений.

В разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Блинкен обсуждал прошедшие переговоры президентов США Джо Байдена и Владимира Путина. В частности обсуждались варианты ответа НАТО на дальнейшую агрессию России против Украины.

Глава Госдепа высоко оценил усилия Столтенберга по улучшению осведомленности и единства в НАТО. Также он позитивно оценил организацию министерской встречи Альянса в Риге, которая состоялась на прошлой неделе.

Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС владимир путин нато госдеп йенс столтенберг вторжение джо байден Шарль Мишель Энтони Блинкен войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 