"Серьезная цена". США, ЕС и НАТО обсудили наказание для России при вторжении в Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с руководителями Европейского Союза и НАТО ответные меры, которые будут приняты в случае нового вторжения России в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
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В разговоре Блинкена с президентом Евросовета Шарлем Мишелем стороны согласились, что в случае эскалации агрессии против Украины необходимо быстро наложить на Россию серьезную цену за это.
Собеседники разделили обеспокоенность наращиванием войск РФ у границ Украины и выразили поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.
Они подчеркнули, что РФ должна пойти на деэскалацию и вернуться к дипломатии, в частности полному выполнению минских соглашений.
В разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Блинкен обсуждал прошедшие переговоры президентов США Джо Байдена и Владимира Путина. В частности обсуждались варианты ответа НАТО на дальнейшую агрессию России против Украины.
Глава Госдепа высоко оценил усилия Столтенберга по улучшению осведомленности и единства в НАТО. Также он позитивно оценил организацию министерской встречи Альянса в Риге, которая состоялась на прошлой неделе.
- 7 декабря состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
- В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров. Президент Владимир Зеленский положительно оценивает факт переговоров.
- После переговоров Путин заявил, что Байден предложил создать структуру, которая будет заниматься вопросами глобальной безопасности. Байден же сказал, что в ближайшее время будет встреча между США и РФ на высоком уровне.
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