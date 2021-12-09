"Серьезная цена". США, ЕС и НАТО обсудили наказание для России при вторжении в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с руководителями Европейского Союза и НАТО ответные меры, которые будут приняты в случае нового вторжения России в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

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В разговоре Блинкена с президентом Евросовета Шарлем Мишелем стороны согласились, что в случае эскалации агрессии против Украины необходимо быстро наложить на Россию серьезную цену за это.

Собеседники разделили обеспокоенность наращиванием войск РФ у границ Украины и выразили поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Они подчеркнули, что РФ должна пойти на деэскалацию и вернуться к дипломатии, в частности полному выполнению минских соглашений.

В разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Блинкен обсуждал прошедшие переговоры президентов США Джо Байдена и Владимира Путина. В частности обсуждались варианты ответа НАТО на дальнейшую агрессию России против Украины.

Глава Госдепа высоко оценил усилия Столтенберга по улучшению осведомленности и единства в НАТО. Также он позитивно оценил организацию министерской встречи Альянса в Риге, которая состоялась на прошлой неделе.

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Марк Сировой

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