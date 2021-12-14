Зеленский о блокировании Германией закупок оружия: В некоторых столицах побеждает страх
Украина имеет право на закупку оборонительного вооружения, но в некоторых столицах побеждает страх. Так президент Владимир Зеленский отреагировал на блокирование Германией закупок Украиной оружия через НАТО. Об этом он сказал в интервью La Repubbliсa, перевод которого опубликовала пресс-служба ОП.
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Зеленский отметил, что Германия недавно помешала Украине получить по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем. По словам президента, это исключительно оборонительное вооружение.
"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонительных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх", – сказал Зеленский.
- Министр обороны Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.
- Правительство экс-канцлера Германии Ангелы Меркель было против поставок Украине летального вооружения. Украина будет общаться об оружии с новым немецким правительством во главе с Олафом Шольцем, заверял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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