Резников обсудил с министром обороны Словакии военную помощь. Речь о 8 гаубицах Zuzanа 2

Министр обороны Алексей Резников обсудил с министром обороны Словакии Ярославом Надь поставки тяжелого вооружения для Украины. Речь идет о 8 самоходных гаубицах Zuzana 2. Об этом сообщил Резников в Twitter.

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Издание Defence24 отмечает, что министр обороны Словакии подтвердил поставки 8 самоходных гаубиц Zuzana 2 Украине.

По словам министра Словакии, украинские военные сейчас уже учатся на самоходных гаубицах Zuzana 2 калибра 155 мм.

Как сообщает Defence24, стоимость одной гаубицы составляет около $7 млн. В 2018 году Словакия заплатила за 25 гаубиц Zuzana 2 172 млн евро.

Zuzana 2 – это самоходная установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибром 155 мм. В 2018 году Словакия заказала 25 таких установок, а первые гаубицы армия Словакии получила в июле 2021 года.

3 мая сообщалось, что в Словакии будут ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику.

9 мая издание TASR сообщало, что Словакия может поставить Украине танки Т-72 и боевые машины пехоты, если найдет для себя им замену.

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Наталия Фреик

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