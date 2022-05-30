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Резников обсудил с министром обороны Словакии военную помощь. Речь о 8 гаубицах Zuzanа 2

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 15:40
Резников обсудил с министром обороны Словакии военную помощь. Речь о 8 гаубицах Zuzanа 2 - Фото
Ярослав Надь (Фото: ЕРА)

Министр обороны Алексей Резников обсудил с министром обороны Словакии Ярославом Надь поставки тяжелого вооружения для Украины. Речь идет о 8 самоходных гаубицах Zuzana 2. Об этом сообщил Резников в Twitter.

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Издание Defence24 отмечает, что министр обороны Словакии подтвердил поставки 8 самоходных гаубиц Zuzana 2 Украине.

По словам министра Словакии, украинские военные сейчас уже учатся на самоходных гаубицах Zuzana 2 калибра 155 мм. 

Как сообщает Defence24, стоимость одной гаубицы составляет около $7 млн. В 2018 году Словакия заплатила за 25 гаубиц Zuzana 2 172 млн евро.

Zuzana 2 – это самоходная установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибром 155 мм. В 2018 году Словакия заказала 25 таких установок, а первые гаубицы армия Словакии получила в июле 2021 года.

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Наталия Фреик
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Алексей Резников война словакия тяжелое вооружение Zuzana 2
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