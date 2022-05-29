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США отправляют в Украину еще одну партию дальнобойных гаубиц М777 – фото

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29.05.2022, 13:24
США отправляют в Украину еще одну партию дальнобойных гаубиц М777 – фото - Фото
Фото - Пентагон

Военнослужащие США погрузили в самолет дальнобойные гаубицы М777, которые будут поставлены Украине для противостояния российской агрессии. Об этом сообщает Пентагон в Twitter.

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Груз с 155-мм буксируемыми гаубицами M777 погрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии.

"Гаубицы являются частью усилий США наряду с партнерами и союзниками из НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", – сообщил Пентагон.

США отправляют в Украину еще одну партию дальнобойных гаубиц М777 – фото

США отправляют в Украину еще одну партию дальнобойных гаубиц М777 – фото

Гаубицы M777 имеют натовский калибр 155-мм и могут стрелять специальными боеприпасами на 30+ км. 14 мая в Пентагоне сообщили, что поставили в Украину уже 89 таких дальнобойных орудий. 19 мая США анонсировали передачу Украине еще 18 гаубиц 155-мм в рамках дополнительной военной помощи на $100 млн.

Читайте также: На что США дали $40 млрд Украине: детализация пакета помощи

Оксана Житнюк
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ВСУ военная помощь гаубицы М777
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