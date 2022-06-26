Шольц: Поддержка Украины вызывает у Путина головную боль, обстрелы Киева показывают это

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что международная поддержка Украины вызывает у российского диктатора Владимира Путина "головную боль", о чем только свидетельствуют очередные обстрелы Киева оккупантами. Слова Шольца на открытии саммита G7 приводит агентство The Associated Press.

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По его словам, ракетные удары России по жилым домам Киева "демонстрируют важность международного единства в поддержке Украины".

"Можно с уверенностью сказать, что Путин не считался с этим, и это до сих пор вызывает у него головную боль — огромная международная поддержка Украины, но, конечно, также мужество и отвага украинцев в защите своей страны", — заявил Шольц.

Он отметил, что ракетные обстрелы Киева показывают правильную позицию западных стран, которые продолжают поддерживать Украину.

Шольц считает, что в данный момент переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не планируются, потому что он уверен, что условия мира можно навязать.

21 июня немецкая оппозиция в Бундестаге призвала к "усилению экономического и военного давления" на страну-оккупанта Россию, а также к прекращению попыток "договориться" с Путиным.

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Дмитрий Гриниченко

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