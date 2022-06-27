Мы усилим давление на Путина. Война должна закончиться – Шольц

Западный мир в лице лидеров стран-членов клуба Большой семерки "един на стороне Украины" и продолжит поддерживать ее в противостоянии полномасштабной российской агрессии. Об этом из гор Баварии, где проходит саммит G7, написал в Twitter германский канцлер Олаф Шольц.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он подчеркнул, что союзникам для такой поддержки "приходится принимать жесткие, но необходимые решения".

"Мы продолжим усиливать давление на Путина. Эта война должна закончиться", – заявил глава правительства Германии.

Его британский коллега, премьер Борис Джонсон, сказал, что его "действительно поразила удивительная последовательность нашей решимости и неизменное единство Большой семерки".

Читайте также: Зеленский на саммите G7 сказал, что хочет завершения войны до зимы – СМИ

"Мы восхищаемся лидерством Владимира Зеленского и стойкостью украинского народа. Большая семерка продемонстрировала замечательное единство. Мы договорились, что будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется", – отметила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

С 26 по 28 июня в Германии проходит 48-й саммит лидеров клуба Большой семерки.

Британский премьер Джонсон и лидер правительства Канады Трюдо записали обращение к президенту Зеленскому.

Читайте также: В Белом доме рассказали о новых санкциях против РФ после саммита G7: пять пунктов

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.