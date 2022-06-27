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Мы усилим давление на Путина. Война должна закончиться – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 14:17
Мы усилим давление на Путина. Война должна закончиться – Шольц - Фото
Саммит G7 (фото - ЕРА)

Западный мир в лице лидеров стран-членов клуба Большой семерки "един на стороне Украины" и продолжит поддерживать ее в противостоянии полномасштабной российской агрессии. Об этом из гор Баварии, где проходит саммит G7, написал в Twitter германский канцлер Олаф Шольц.

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Он подчеркнул, что союзникам для такой поддержки "приходится принимать жесткие, но необходимые решения".

"Мы продолжим усиливать давление на Путина. Эта война должна закончиться", – заявил глава правительства Германии.

Его британский коллега, премьер Борис Джонсон, сказал, что его "действительно поразила удивительная последовательность нашей решимости и неизменное единство Большой семерки".

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"Мы восхищаемся лидерством Владимира Зеленского и стойкостью украинского народа. Большая семерка продемонстрировала замечательное единство. Мы договорились, что будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется", – отметила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Евгений Пилипенко
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