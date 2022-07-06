Подоляк: Отход из Лисичанска — это вопрос обратного возвращения Донбасса, а не его потери

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отход Вооруженных Сил Украины из Лисичанска призван минимизировать потери в войсках. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

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По его словам, сейчас российская армия имеет превосходство в дальнобойной артиллерии, а война идет по принципу артиллерийской дуэли, 90% потерь составляют потери от ударов артиллерии.

Он отметил, что "качество управления войсками, качество планирования операций в Украине намного выше, чем у россиян", а имея "относительный паритет" в вооружениях, ВСУ смогут выбить противника.

"Это не вопрос, когда они заберут Донбасс. Это вопрос, какую цену они готовы заплатить, чтобы покинуть Донбасс. Проблема России, что она воюет количеством, а не качеством. Мы хотим воевать качеством. Мы минимизируем потери, и вопрос временного отступления от Лисичанска и из Луганской области, это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения Донбасса", — сказал Подоляк.

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Дмитрий Гриниченко

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