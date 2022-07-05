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Украинцы отошли от Лисичанска, вероятно, в хорошем состоянии – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 09:14
Украинцы отошли от Лисичанска, вероятно, в хорошем состоянии – разведка Британии - Фото
Украинская артиллерия (фото - ЕРА)

Украинские силы обороны отошли от выступа Северодонецк-Лисичанск в хорошем состоянии, впереди – битва в Донецкой области, которая наверняка будет похожа на события в Луганской. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные своей разведки.

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По словам разведчиков, россияне относительно быстро захватили Лисичанск и сейчас контролируют практически всю Луганскую область, что было задекларировано РФ одной из политических целей.

В ведомстве предполагают, что России в отличие от предыдущих фаз войны, вероятно, удалось добиться достаточно эффективного взаимодействия между центральной группировкой войск (командует, вероятно, генерал-полковник Александр Лапин) и южной (командует, возможно, генерал Сергей Суровикин).

При этом разведчики считают, что украинцы, вероятно, "в хорошем состоянии и в соответствии с планами" отошли от выступа Северодонецк-Лисичанск, который россияне могли атаковать с трех сторон. Сейчас же есть реальная возможность для украинских сил отступить к выпрямленной линии фронта, которая более удобна для обороны.

Британцы также отметили, что битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления, массированными ударами российской артиллерии и уничтожением городов. Они ожидают, что бои в Донецком области почти наверняка продолжатся в таком же ключе.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс северодонецк лисичанск армия рф войска россии разведка великобритании
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