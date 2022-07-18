В Офисе президента ответили на "корейский" прогноз о войне от экс-адмирала ВМС США

В Офисе президента подтвердили, что Украину не интересует "корейский" вариант "окончания" войны России против Украины, который прогнозирует в ближайшие полгода экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Реакцию на его мнение озвучил в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

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18 июля издание Business Insider опубликовало мнение отставного адмирала ВМС США о том, что "все идет к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту".

На Банковой ответили Ставридису, что "Украина – не Корея, а Россия – не КНДР", так как "разный контекст и разные масштабы".

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Он подчеркнул, что любой "замороженный конфликт" будет означать возвращение войны через несколько лет, причем "более подготовленной и кровавой".

"Единственный способ поставить точку в войне и вернуть безопасность в Европе – освобождение территорий и поражение России", – отметил Подоляк.

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Евгений Пилипенко

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