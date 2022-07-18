UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Офисе президента ответили на "корейский" прогноз о войне от экс-адмирала ВМС США

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 11:45
В Офисе президента ответили на
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

В Офисе президента подтвердили, что Украину не интересует "корейский" вариант "окончания" войны России против Украины, который прогнозирует в ближайшие полгода экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Реакцию на его мнение озвучил в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

18 июля издание Business Insider опубликовало мнение отставного адмирала ВМС США о том, что "все идет к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту".

На Банковой ответили Ставридису, что "Украина – не Корея, а Россия – не КНДР", так как "разный контекст и разные масштабы".

Читайте также: Зеленский: Война закончится победой Украины 

Он подчеркнул, что любой "замороженный конфликт" будет означать возвращение войны через несколько лет, причем "более подготовленной и кровавой".

"Единственный способ поставить точку в войне и вернуть безопасность в Европе – освобождение территорий и поражение России", – отметил Подоляк.

Читайте также: Путин долго готовился к этой войне, он сможет продолжать ее очень долго – Шольц 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война прогноз корея реакция михаил подоляк Джеймс Ставридис
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 