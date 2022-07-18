В Офисе президента ответили на "корейский" прогноз о войне от экс-адмирала ВМС США
В Офисе президента подтвердили, что Украину не интересует "корейский" вариант "окончания" войны России против Украины, который прогнозирует в ближайшие полгода экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Реакцию на его мнение озвучил в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.
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18 июля издание Business Insider опубликовало мнение отставного адмирала ВМС США о том, что "все идет к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту".
На Банковой ответили Ставридису, что "Украина – не Корея, а Россия – не КНДР", так как "разный контекст и разные масштабы".
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Он подчеркнул, что любой "замороженный конфликт" будет означать возвращение войны через несколько лет, причем "более подготовленной и кровавой".
"Единственный способ поставить точку в войне и вернуть безопасность в Европе – освобождение территорий и поражение России", – отметил Подоляк.
- 8 июля глава Минобороны Резников сказал о военном бизнесе в новых реалиях Украины: "Можно смело строить минимум на 10 лет".
- 14 июля в России заговорили о переговорах и "территориальных реалиях": Подоляк ответил.
- 17 июля Институт по изучению войны написал, что наступление оккупантов "возглавили два топ-генерала, это странно и вредно для России".
- 18 июля инспектор сухопутных войск Бундесвера Маис заявил о россиянах: "Армии, которые были близки к поражению, учатся быстрее всех".
- Также 18 июля оккупанты раскрыли, кто командует группировкой их войск на востоке Украины: фото.
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