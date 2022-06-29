Зеленский: Война закончится победой Украины
Полномасштабная война, которую развязала Россия, "закончится победой Украины". Об этом в интервью американскому каналу NВC заявил президент Владимир Зеленский.
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Отвечая на слова интервьюера, что Украине нужен паритет по оружию, а на это потребуется "очень много" поставок, Зеленский сказал: "Так и есть. Нам некуда деваться. Мы у себя дома. <...> Действительно, США дали нам много всего, и я им благодарен. Но нам нужно намного больше. Так и есть".
"Война точно окончится. Я уверен, что она закончится победой Украины. Как бы там ни было. Как бы тяжело ни было. Мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли", – сказал он, добавив "сколько сможем, будем это делать".
Глава государства призвал союзников больше поддерживать Украину, потому что "мы не сможем [победить] одни".
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- 25 июня начальник военной разведки Буданов заявил, что в августе "начнется перелом", что "закончится катастрофой для России – и ничем иным". Ранее он говорил, что Украина вернет все свои территории исключительно силой, другого пути нет.
- 27 июня в Белом доме подтвердили, что предоставят Украине системы ПВО средней и большой дальности.
- 28 июня советник главы ОП Подоляк отреагировал на публикацию CNN, в которой сообщалось о якобы сомнениях среди чиновников Белого дома в способности Украины вернуть все оккупированные территории.
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