Зеленский: Война закончится победой Украины

Полномасштабная война, которую развязала Россия, "закончится победой Украины". Об этом в интервью американскому каналу NВC заявил президент Владимир Зеленский.

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Отвечая на слова интервьюера, что Украине нужен паритет по оружию, а на это потребуется "очень много" поставок, Зеленский сказал: "Так и есть. Нам некуда деваться. Мы у себя дома. <...> Действительно, США дали нам много всего, и я им благодарен. Но нам нужно намного больше. Так и есть".

"Война точно окончится. Я уверен, что она закончится победой Украины. Как бы там ни было. Как бы тяжело ни было. Мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли", – сказал он, добавив "сколько сможем, будем это делать".

Глава государства призвал союзников больше поддерживать Украину, потому что "мы не сможем [победить] одни".

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Евгений Пилипенко

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