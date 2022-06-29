UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Война закончится победой Украины

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 09:30
Зеленский: Война закончится победой Украины - Фото
Володимир Зеленський (фото — пресслужба Офісу президента)

Полномасштабная война, которую развязала Россия, "закончится победой Украины". Об этом в интервью американскому каналу NВC заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на слова интервьюера, что Украине нужен паритет по оружию, а на это потребуется "очень много" поставок, Зеленский сказал: "Так и есть. Нам некуда деваться. Мы у себя дома. <...> Действительно, США дали нам много всего, и я им благодарен. Но нам нужно намного больше. Так и есть".

"Война точно окончится. Я уверен, что она закончится победой Украины. Как бы там ни было. Как бы тяжело ни было. Мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли", – сказал он, добавив "сколько сможем, будем это делать".

Глава государства призвал союзников больше поддерживать Украину, потому что "мы не сможем [победить] одни".

Новость дополняется...

Читайте также: "Мы должны называть это терроризмом". Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война прогноз
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 