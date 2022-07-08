Резников о военном бизнесе в новых реалиях Украины: Можно смело строить минимум на 10 лет

Украинскому бизнесу стоит разрабатывать свои модели с учетом войны и послевоенного наличия в России агрессивного режима "как минимум на 10-летний срок": в течение этого периода наверняка будет спрос на такую продукцию и услуги. Об этом на онлайн-конференции "Будуємо разом" от Forbes Ukraine заявил министр обороны Алексей Резников.

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"Я бы привязывался как минимум на 10 лет, исходя из того, что это стратегия НАТО, понимание и оценка их аналитиками дальнейшего развития событий со страной-агрессором", – сказал он.

Как выразился министр, даже после победы, которая "состоится условно говоря в этом году или начале следующего", "россияне не сядут на космические корабли, оставшиеся у них на арендованном Байконуре, и Илон Маск не сделает гуманитарную миссию и всех отправит в космос".

"Этого не будет. Они останутся нашими соседями с тем политическим строем, которое там сегодня есть. <...> Это значит, что нам нужно жить в стране, которая должна научиться, – она уже научилась – обеспечивать свою защиту. Чтобы они не вернулись через 3-4-5 лет, зализав раны", – пояснил он.

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Он отметил, что на восстановление только ракетного боекомплекта оккупантам "понадобится до пяти лет" – с учетом санкций, отсутствия микрочипов и других составляющих от других стран.

Поэтому, по словам главы Минобороны, строить свой бизнес, завязанный на обеспечении обороноспособности Украины, "спокойно и смело можно минимум на 10 лет".

Резников также добавил, что ВСУ будущего, желательно ближайшего, должны быть максимально оснащены БПЛА, системами "зашумления" вражеских БПЛА, радиосвязью, системами связи, автоматизированными системами управления и другим оборудованием.

"По большому счету, нужно, чтобы у нас с вами воевали дроны, сохраняя жизни солдат. Поэтому я бы стратегию – как минимум – писал бы на 10 лет, несмотря на ограничения МО с трехлетним планом закупок вооружений", – добавил он.

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Евгений Пилипенко

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