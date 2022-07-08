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Резников предложил переносить оборонные производства под землю

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 15:54
Резников предложил переносить оборонные производства под землю - Фото
Алексей Резников (Фото - EPA)

Министр обороны Алексей Резников полагает, что некоторые объекты оборонно-промышленного комплекса, учитывая угрозу разрушения ракетными ударами России, есть смысл размещать под землей, возможно, в соляных шахтах. Об этом он сказал на онлайн-конференции "Будуємо разом" от Forbes Ukraine.

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"Я думаю, бизнес должен смотреть прогрессивнее, чем государство. Надо посмотреть на наши шахты, на наши соляные разработки, где можно создать систему защиты для предприятий, которые будут иметь естественную защиту – от грунтового, базальтового слоя или чего-то такого", – предложил он.

Он привел в пример Израиль, который живет под постоянной угрозой ракетных обстрелов и имеет множество производств. По словам Резникова, Украине следует параллельно развивать системы ПВО/ПРО или закупать их у партнеров.

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Но, говорит министр, "у нас и сегодня уже есть защита нашего неба": самолеты врага боятся летать над [свободной] Украиной – боятся, что их собьют, и потому бьют ракетами из РФ и Беларуси.

Также он прогнозирует, что у девелоперов будет бум по строительству бомбоубежищ.

"Так, как было раньше, больше не будет, это нужно понять", – подытожил он.

Евгений Пилипенко
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Алексей Резников война производство пво ракетный удар ОПК впк про соляная шахта
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